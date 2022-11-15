Экоактивисты залили черной жидкостью картину Густава Климта

Фото: Public domain

Картина «Смерть и жизнь»

Участники движения «Последнее поколение» залили черной маслянистой жидкостью картину Густава Климта «Смерть и жизнь», которая находится в Вене в музее Леопольда, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Картина была под стеклом и не пострадала.

Новые нефтяные и газовые скважины — это смертный приговор человечеству, — заявил один из участников акции.

4 ноября активисты движения Ultima generazione, итальянского ответвления Extinction Rebellion, облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте, где организована выставка произведений знаменитого голландского художника. Активисты также приклеили себя к стене и выкрикивали лозунги против использования угля и изменения климата.

Два активиста движения «Последнее поколение» ранее приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине. Своими действиями они хотели показать, что люди сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумаются о последствиях изменения климата.