Экоактивисты забрызгали краской правительственные здания Британии

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экоактивисты движения Just Stop Oil, выступающие против добычи нефти и газа, забрызгали оранжевой краской здания МВД Великобритании, Банка Англии, штаб-квартиры службы разведки MI5 и издателя News Corp в Лондоне. В Сети появились видеоролики, на которых активисты закрашивают административные здания в британской столице с помощью распылительных баллонов.

Ранее издание The Independent сообщило, что разгневанные водители оттащили демонстрантов Just Stop Oil с дороги, поскольку они заблокировали автомобильный трафик. По информации издания, акции прошли на нескольких улицах.

26 октября британские полицейские арестовали 13 активистов Just Stop Oil после того, как протестующие заблокировали улицу Пикадилли и закрасили салоны роскошных автомобилей в центре Лондона. Активисты распылили оранжевую краску на выставочные залы Ferrari, Bugatti и Bentley в престижном районе Мэйфэр.

Ранее сообщалось, что два активиста движения «Последнее поколение» приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине. Своими действиями они хотели показать, что люди сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумаются о последствиях изменения климата.