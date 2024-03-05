Экоактивисты в Германии оставили завод Tesla без электричества Bild: завод Tesla эвакуировали после поджога экоактивистами подстанции

Фото: IMAGO/Schoening/Global Look Press

После поджога электроподстанции экоактивистами в Германии завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались без электричества, сообщает немецкое издание Bild. Отмечается, что с предприятия эвакуировали персонал.

Экопреступники во вторник утром поджогом парализовали автомобильный завод Tesla в Грюнхайде на 12 500 сотрудников. Весь завод, город Экнер и некоторые районы Берлина остались без электричества, — говорится в сообщении.

В сентябре члены движения экоактивистов «Последнее поколение» (Letzte Generation) залили красной и оранжевой краской один из символов Берлина — Бранденбургские ворота. Таким образом активисты выразили свой протест против использования ископаемых источников энергии. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 13 человек.

Ранее немецкие СМИ подсчитали, что с начала 2022 года экоактивисты движения Letzte Generation совершили 580 преступлений. В общей сложности под стражу были заключены 740 человек. В большинстве случаев участники движения привлекались к уголовной ответственности за порчу имущества. Глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала акции движения бесполезными. По ее мнению, они нисколько не помогают защите климата.