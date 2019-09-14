Полиция задержала 19 человек за попытку провести несанкционированную акцию протеста у лондонского аэропорта Хитроу.
Активисты движения Extinction Rebellion с 12 сентября устраивают у главного британского аэропорта акции протеста против загрязнения окружающей среды, некоторые из них запускают беспилотники. Полиция работает в усиленном режиме и пресекает попытки блокировать работу воздушной гавани, передаёт РИА
На данный момент 16 человек из 19 задержанных отпущены под залог.
Как писал News.ru ранее, трёх экоактивистов задержали силовики в Казани, когда они приклеили скотчем на остановке общественного транспорта плакаты с просьбами не мусорить и стихами поэта Роберта Рождественского. Об этом сообщила кандидат в депутаты Госсовета Татарстана Юлия Файзрахманова.