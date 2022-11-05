Экоактивисты приклеились руками к «Махе обнаженной» в музее Прадо

Фото: Jose Perez Gegundez/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Два экоактивиста приклеили себя руками к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде, сообщается в Twitter организации Futuro Vegetal. Речь идет о картинах «Маха обнаженная» и «Маха одетая».

Мы приклеились к «Махам» Гойи в музее Прадо, — сообщается в записи организации.

4 ноября активисты движения Ultima generazione, итальянского ответвления Extinction Rebellion, облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте, где организована выставка произведений знаменитого голландского художника. Активисты также приклеили себя к стене и выкрикивали лозунги против использования угля и изменения климата.

До этого два активиста движения «Последнее поколение» ранее приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания в Берлине. Своими действиями они хотели показать, что люди сами разделят судьбу погибшей 60 миллионов лет назад рептилии, если не задумаются о последствиях изменения климата.