Экоактивисты приговорены к заключению за нападение на картину Вермеера Двух вандалов приговорили к двум месяцам заключения за нападение на холст Вермеера в Гааге

Фото: EPA/PHIL NIJHUIS/ТАСС

Попытка нападения на картину кисти голландского художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в галерее Маурицхёйс (Нидерланды) дорого обошлась вандалам, сообщает портал NL Times. Гаагский суд приговорил двух из трех экоактивистов, обливших холст томатным супом, к двум месяцам лишения свободы.

Суд признал доказанным факт нанесенного урона. Первый участник и его напарник с камерой были приговорены к двум месяцам заключения. Третий экоактивист на заседание не явился, его дело будет рассмотрено 4 ноября. Отмечается, что сама картина не пострадала, однако повреждения получила рама.

14 октября активисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи», являющуюся экспонатом Лондонской национальной галереи. Полотно стоимостью $84 млн не пострадало, поскольку находилось под защитным стеклом. «Что ценнее? Искусство или жизнь? Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей?» — выкрикивала одна из активисток.

В конце мая в Париже переодетый в старушку мужчина кинул в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» торт. Затем он осыпал место инцидента лепестками роз и произнес речь, в которой призвал окружающих «подумать о Земле».