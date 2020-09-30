Экоактивисты попытались проникнуть в здание чешского парламента

https://static.news.ru/photo/e97e5b10-03dc-11eb-9f21-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Группа экологических активистов предприняла попытку проникнуть в здание нижней палаты парламента Чехии в центре Праги.

Группа насчитывала около 30 человек. С собой они несли транспаранты с требованием остановить климатические изменения, сообщает газета «Московский Комсомолец».

Однако их попытка не увенчалась успехом — активистов остановили полицейские. В результате десять человек задержаны. Остальные переместились на улицу и развернули свои транспаранты уже там.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на сегодняшний день человечество находится в состоянии войны с природой, которая ставит под угрозу существование многих видов животных.