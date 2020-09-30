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Экоактивисты попытались проникнуть в здание чешского парламента

14:45, 01 октября 2020
Фото: pixabay.com

Группа экологических активистов предприняла попытку проникнуть в здание нижней палаты парламента Чехии в центре Праги.

Группа насчитывала около 30 человек. С собой они несли транспаранты с требованием остановить климатические изменения, сообщает газета «Московский Комсомолец».

Однако их попытка не увенчалась успехом — активистов остановили полицейские. В результате десять человек задержаны. Остальные переместились на улицу и развернули свои транспаранты уже там.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на сегодняшний день человечество находится в состоянии войны с природой, которая ставит под угрозу существование многих видов животных.

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