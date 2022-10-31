Экоактивист привязал себя к французскому флагу на крыше Пантеона в Париже

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Экоактивист привязал себя к флагу Франции на крыше здания Пантеона в Париже, сообщила общественная организация Derniere Renovation в Twitter. Акция 24-летнего манифестанта по имени Саша заключает в себе протест против экологической политики местных властей. Как утверждает Derniere Renovation, администрация Франции «не приняла серьезных мер» по борьбе с глобальным потеплением.

24-летний Саша, гражданин приспустил флаг на крыше Пантеона и вцепился в мачту. <...> Этот мощный символ (флаг Франции. — NEWS.ru) был выбран, чтобы подчеркнуть серьезность опасности, с которой сталкивается население Франции в то время, когда правительство не приняло никаких существенных мер, чтобы остановить глобальное потепление, — написала организация в соцсетях.

По словам самого участника протеста, он приспустил флаг для того, чтобы почтить память всех, кто «погиб за прошедшие годы из-за наводнений, пожаров и голода», вызванных климатическими изменениями.

Ранее стало известно, что экоактивисты движения Just Stop Oil, выступающие против добычи нефти и газа, забрызгали оранжевой краской здания МВД Великобритании, Банка Англии, штаб-квартиры службы разведки MI5 и издателя News Corp в Лондоне. В Сети появились видеоролики, на которых активисты закрашивают административные здания в британской столице с помощью распылительных баллонов.