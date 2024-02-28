ЕК захотела остановить транзит российского газа через Украину ЕК: Брюссель работает над отказом от транзита российского газа через Украину

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Еврокомиссия работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину, заявил представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе. Он напомнил, что соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года и в Европе не намерены его продлевать, передает ТАСС.

В настоящее время российский газ получают Австрия, Словакия, Чехия и Италия. Суммарный объем поставок через Украину составляет порядка 15 млрд кубометров в год, отметил Макфи.

Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом. Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно, — подчеркнул представитель ЕК.

Транзит через Украину остался единственным маршрутом поставок газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки по газопроводу «Северный поток» полностью прекращены, по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» снабжаются Турция и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Поставок через ГИС «Сохрановка» нет с мая 2022 года из-за отказа Украины. В Киеве объясняли остановку прокачки через эту станцию форс-мажором из-за невозможности контроля над компрессорной станцией «Новопсков» на территории ЛНР.