Еврокомиссия введет новые санкции против России и Турции Еврокомиссия введет пятилетние пошлины на поставки нержавеющей стали из России и Турции

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Еврокомиссия (ЕК) на пять лет введет пошлины на поставки коррозионностойкой стали из России и Турции, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЕК. Отмечается, что решение о вводе санкций было принято после завершения антидемпингового расследования, которое Еврокомиссия инициировала в июне 2021 года.

Расследование велось по требованию Европейской сталелитейной федерации Eurofer: она обвинила российских и турецких производителей металла в продаже оцинкованной стали по искусственно заниженным ценам. Представители Eurofer обнаружили, что из общего числа импортированных рулонов оцинкованной стали в 1,17 млн тонн 315 тысяч тонн поступило из Турции и 114 тысяч тонн из Российской Федерации, сообщал ранее «Металлургпром».

В период проведения расследования объем импортированной из России и Турции стали увеличился более чем в пять раз и превысил 1 млн тонн, а ее доля на рынке повысилась до 13,1%. При этом поставки осуществлялись по ценам ниже среднерыночных в Европе, несмотря на пошлины.

Также в Еврокомиссии подчеркнули, что ввиду наложенных санкций ограничена поставка стальной продукции из России в Европу, а импорт нержавеющей стали полностью запрещен

Ранее Евросоюз заблокировал предложение о введении санкций в отношении российской корпорации «ВСМПО-Ависма». Против ограничений выступили Франция и ряд других стран. Они опасаются, что Россия прекратит экспорт титана государствам Евросоюза. Компания поставляет свою продукцию на рынки 50 стран, интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию.