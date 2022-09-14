ЕК: в Европе в 10 раз подорожал газ по сравнению с периодом до пандемии Глава ЕК фон дер Ляйен: в Европе газ подорожал в 10 раз сравнительно с периодом до пандемии

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Цены на газ в Евросоюзе выросли в 10 раз по сравнению с уровнем, предшествующим пандемийному периоду, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе сессии Европарламента в Страсбурге. По ее словам, причинами подорожания стали действия России и климатические условия, ограничившие условия работы атомных и гидроэлектростанций. Полный текст ее выступления опубликован на сайте Евросоюза.

Цены на газ выросли более чем в 10 раз по сравнению с периодом до пандемии. Миллионы домохозяйств и предприятий все больше озадачены тем, как им свести концы с концами. Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию, — заявила она.

8 сентября Урсула фон дер Ляйен предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Они включают в себя установление потолка цен на российский газ, обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию; ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию из недорогих источников, налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе, получающих большие прибыли, и поддержку коммунальных компаний.

16 августа «Газпром» опубликовал сообщение, в котором говорится, что если нынешняя тенденция роста цен на газ в Европе сохранится, то зимой он пробьет отметку в $4 тысячи за тысячу кубометров. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач за день до этого заявил, что стоимость газа в Европе давно превысила все прогнозы, а к отопительному сезону она может стать еще выше. Он убежден, что цена на газ еще далека от предела.