ЕК удержала €100 млн из-за невыполнения Польшей решения суда

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Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия удержала €100 млн из причитающихся Польше средств. Причиной стал отказ Варшавы выполнять решение суда Евросоюза, пояснил он в беседе с бельгийским телеканалом RTL.

Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей, — подчеркнул еврокомиссар.

Он добавил, что общая сумма штрафа к настоящему дню составляет уже €160 млн, вычли только €100 млн.

Варшава должна выплачивать по €1 млн в сутки, поскольку не выполнила решение суда по делу о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.

Ранее стало известно, что польская нефтегазовая компания PGNiG собралась судиться с «Газпромом», чтобы добиться выплаты процентов по $1,5 млрд за переплаты по поставкам природного газа в период с ноября 2014-го по февраль 2020 года. В 2015 году польская госкомпания уже инициировала судебное разбирательство с российским экспортёром.