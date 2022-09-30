ЕК: россияне, выезжающие из-за мобилизации, могут представлять угрозу

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Очередь у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

Граждане России, уклоняющиеся от мобилизации и пытающиеся попасть на территорию Европы по прежнему могут представлять угрозу общественному порядку, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. В заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, она уточнила, что отказ от участия в боевых действиях не говорит о том, что человек не поддерживает военную операцию на Украине. В связи с этим работники пограничных служб должны быть предельно бдительны.

Уклонение от мобилизации не обязательно равносильно противодействию войне как таковой. Кроме того, нельзя исключать, что российские граждане, пытающиеся обойти мобилизацию путем попадания в ЕС, также представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям государства-члена или Союза в целом. Поэтому на наших внешних границах мы должны быть очень бдительны в отношении пропуска людей из России, — подчеркнула Йоханссон.

Она отметила, что в первую очередь необходимо обезопасить Европу и ее граждан. При этом еврокомиссар уточнила, что страны Евросоюза должны оставаться открытыми для диссидентов и независимых журналистов из России.

Также Йоханссон рассказала, что Еврокомиссия призвала не принимать заявки на визы от граждан России, которые те могут подать в консульства государств Евросоюза, находясь в третьих странах. Она подчеркнула, что россияне должны подавать запросы на визы на родине.

Еврокомиссар отметила, что в правилах есть исключения. Запросы на выдачу виз от россиян в третьих странах могут быть приняты по гуманитарным или семейным причинам. Кроме того, разрешения на въезд могут выдаваться представителям СМИ.