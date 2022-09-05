ЕК: Россия не намерена искать альтернативу для поставок газа в ЕС Представитель Еврокомиссии: Россия не хочет поставлять Европе газ вне «Северного потока»

Фото: gazprom.ru

Россия могла бы поставлять газ в Евросоюз по другим газопроводам, если бы причина приостановки работы «Северного потока» была технической, заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, которые приводит ТАСС, вместо этого Россия использует энергетику как оружие.

Если бы причина [остановки работы газопровода] была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие, — сказал он.

2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, так как на компрессорной станции «Портовая» обнаружили поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что прокачку газа по трубопроводу «Северный поток» можно будет восстановить, если страны — члены Евросоюза снимут с России санкции, препятствующие обслуживанию газовой системы. Он подчеркнул, что ситуация с приостановкой поставок газа по «Северному потоку» связана исключительно с антироссийскими санкциями, других затрудняющих факторов не существует.