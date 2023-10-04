ЕК решила приструнить Венгрию и Францию при помощи нового закона Замглавы ЕК: новый закон ЕС о свободе СМИ станет сигналом для Венгрии и Франции

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Новый закон ЕС о свободе СМИ, который будет направлен на защиту прессы от политического давления, должен стать предупреждением для стран ЕС, в том числе Франции и Венгрии, где есть тенденция к монополизации, заявила Politico заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. По ее словам, Брюссель не хотел бы допускать единоличного владения в странах блока и намерен бороться с этим посредством высоких штрафов.

Европейский закон о свободе СМИ станет серьезным предупреждающим сигналом для стран — членов [ЕС], — сказала Юрова.

Она добавила, что во Франции «очень слабая защита» журналистов. Кроме того, по словам еврокомиссара, Париж выступал против европейского закона о свободе СМИ, поскольку видела в нем угрозу «разрушения своей прекрасной системы». Юрова назвала такую позицию высокомерной.

3 октября Европарламент принял позицию по закону о свободе СМИ. Поддержали инициативу 448 политиков, еще 102 выступили против. В ближайшее время парламент приступит к переговорам об окончательной форме закона.