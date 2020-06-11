ЕК рекомендует не открывать внешние границы ЕС до 30 июня

https://static.news.ru/photo/1e581a50-abd7-11ea-82d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам-членам Европейского союза оставить свои внешние границы закрытыми до 30 июня. Об этом говорится в распространённом в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

Сегодня Еврокомиссия рекомендует продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года, — сказано в документе.

По состоянию на 11 июня 2020 года, в мире выявлено 7 506 532 заболевших коронавирусом. От болезни скончались 420 967 человек. Выздороветь удалось 3 787 749 пациентам.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Польши намерены открыть границы страны для Евросоюза. С 13 июня 2020 года путешественникам не нужно будет отправляться на карантин по прибытию.