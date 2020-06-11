ЕК рекомендует не открывать внешние границы ЕС до 30 июня

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам-членам Европейского союза оставить свои внешние границы закрытыми до 30 июня. Об этом говорится в распространённом в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.
Сегодня Еврокомиссия рекомендует продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года, — сказано в документе.
По состоянию на 11 июня 2020 года, в мире выявлено 7 506 532 заболевших коронавирусом. От болезни скончались 420 967 человек. Выздороветь удалось 3 787 749 пациентам.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Польши намерены открыть границы страны для Евросоюза. С 13 июня 2020 года путешественникам не нужно будет отправляться на карантин по прибытию.
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