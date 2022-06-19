ЕК рассказала Украине, в каком случае ее могут лишить статуса кандидата ЕС ЕК может отозвать статус кандидата на вступление в ЕС, если Украина не выполнит требования

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Европейская комиссия в Брюсселе

Украина может лишиться статуса кандидата в Евросоюз в случае невыполнения требований Еврокомиссии, опубликованных в постановлении организации по заявке страны на вступление в ЕС. Киев должен продолжить судебную реформу, реализовать реформу Конституционного суда, а также принять антикоррупционные законы и изменить законодательство о национальных меньшинствах.

Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться, — подчеркнули в ЕК.

ЕК пообещала внимательно следить за прогрессом Киева в выполнении требований и отчитаться с оценкой до конца 2022 года.