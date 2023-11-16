В ЕК поставили Польше ультиматум из-за блокады погранпереходов с Украиной RMF FM: ЕК грозит покарать Польшу за блокаду погранпереходов с Украиной

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еврокомиссия пригрозила принять меры, если власти Польши не обеспечат беспрепятственное движение украинских грузовиков на пограничных переходах, сообщает радиостанция RMF FM. В ЕК считают, что Варшава прилагает недостаточно усилий для разрешения проблемы.

Если польские власти не решат вопрос блокад на пограничных переходах с Украиной, Еврокомиссия может начать карательную процедуру против Польши, — говорится в сообщении.

По словам представителя ЕК, переговоры с Варшавой и Киевом по вопросу разблокировки погранпереходов продолжаются. В связи с этим Брюссель пока не комментирует возможные меры в отношении польских властей.

Польские перевозчики заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Исключение сделано только для автобусов, а также автомобилей с гуманитарным грузом. Протестующие требуют восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинских коммерческих грузовиков и отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины. По данным украинских СМИ, финансовые потери логистических компаний из-за транспортной блокады составляют более €160 тысяч ежедневно.