ЕК рекомендовала странам ЕС проверять россиян на «угрозу безопасности»

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Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Европы, следует из заявления, опубликованного на сайте организации. Также европейским странам посоветовали не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком.

По-прежнему существует реальный риск того, что лица, заявляющие, что путешествуют в туристических целях, могут продвигать пропаганду в поддержку агрессивной войны России против Украины или участвовать в другой подрывной деятельности в ущерб ЕС. Комиссия рекомендует государствам—членам принимать во внимание следующие соображения при рассмотрении заявлений российских граждан на получение краткосрочных виз, — говорится в документе.

Отмечается, что процесс обработки заявлений россиян на визы в Европу будет более длительным. ЕК рекомендует продлить период рассмотрения визовых анкет с 15 до 45 дней, проводить более тщательную проверку документов и запрашивать новые документы при необходимости.

Ранее сообщалось, что 9 сентября страны – члены ЕС окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это приведет к увеличению сбора за подачу заявления на визу с €35 до €80, необходимости представления дополнительных документальных подтверждений, увеличению времени обработки виз и ужесточению правил выдачи многократных виз.