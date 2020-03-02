https://static.news.ru/photo/e0c664ec-5ca0-11ea-8882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала доклад по Албании и Северной Македонии, подтвердив свою рекомендацию о начале переговоров с этими странами об их вступлении в Евросоюз.

Еврокомиссия опубликовала обновлённый отчёт по Албании и Северной Македонии, в котором говорится, что обе страны достигают уверенного прогресса по проведению реформ. Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении, — цитирует ТАСС официального представителя ЕК Ану Пизоньеро.

Она также выразила надежду, что Совет ЕС подержит эту рекомендацию на заседании в Люксембурге в апреле.

Албания и Северная Македония уже признаны официальными кандидатами на вступление в ЕС, однако процедура переговоров может ещё долго откладывать этот момент, если противоборство оппозиции будет достаточно сильно. Турция, например, добивается вступления в ЕС с 2005 года.

Как писал NEWS.ru, Европейский союз подготовил новые правила, которые ужесточают условия вступления в свои ряды. Документ был разработан после временного прекращения переговоров с Албанией и Северной Македонией и получил название «Улучшение процесса вступления — заслуживающая доверия перспектива Евросоюза для Западных Балкан». Главным инициатором разработки проекта стала Франция. План хотят утвердить в 2020 году на саммите в Брюсселе. Правила коснутся Албании, Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины. Что касается Сербии и Черногории, которые могут войти в ЕС в 2025 году, то они не попадут под действие новых правил.