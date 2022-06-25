В Литве заявили о победе России в ситуации с Калининградом Евродепутат от Литвы заявил о победе России в отношении транзита в Калининград

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Еврокомиссия в ближайшее время может разрешить перевозку санкционных товаров в Калининградскую область из других российских регионов через Литву, сообщил европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Дипломат отметил, что в Европе не стихают дискуссии, в которых Москва «пока выигрывает». При этом он обвинил европейских коллег в том, что они «поддались российскому давлению».

В Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калинград. И похоже Россия в данный момент побеждает. <...> Родился документ, который позволит перевозить санкционные грузы через территорию ЕС из «России в Россию». <...> Публикация документа ожидается на следующей неделе, — написал Ауштрявичюс.

Он добавил, что отправил евродепутатам и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо по этому вопросу, в котором подчеркнул, что «доверие и надежность политики ЕС неотделимы от полного осуществления санкций без исключения Калининградской области».

Ауштрявичюс также напомнил, что у Литвы есть право вето, которое она может применить для предотвращения «серьезного политического и конституционного кризиса» в стране.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что со следующего дня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков следом отметил, что решение Литвы о блокаде — «беспрецедентное нарушение всего и вся», и пообещал, что Кремль проведет глубокий анализ ситуации. 20 июня МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и выразил ей протест. Москва предупредила дипломата об ответных действиях по защите национальных интересов РФ.