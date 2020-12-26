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ЕК обнародовала полный текст соглашения с Великобританией по Brexit

17:05, 26 декабря 2020

Еврокомиссия опубликовала полный текст соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией после завершения процесса выхода королевства из состава Евросоюза. Объём документа составил 1 246 страниц, его текст опубликован на официальном портале ЕК.

Текст был готов к публикации в пятницу, но мы приняли решение открыть его после (католического — NEWS.ru) Рождества, чтобы не осложнять праздники нашему экспертному, медийному и политическому сообществу, цитирует ТАСС источник в Еврокомиссии.

Теперь члены комитета — послы 27 стран Евросоюза должны ознакомиться с текстом документа, так как им первым предстоит его одобрить или отправить на доработку. После этого все страны-члены ЕС должны будут единогласно проголосовали за эти решения в Совете Евросоюза. Затем соглашение может быть официально подписано.

Эта процедура должна завершиться до 1 января 2021 года, пока действует переходный период Brexit. Это позволит применять соглашение во временном режиме до 28 февраля. За это время соглашение должен одобрить Европарламент, после чего постановление Совета ЕС о заключении соглашения завершит процесс ратификации.

Как сообщал NEWS.ru, власти Великобритании и Евросоюза согласовали 24 декабря все условия сделки о формате будущих отношений и свободой торговли после Brexit.

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