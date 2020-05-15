ЕК не влияла на принятие решений регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/df83b01c-96ca-11ea-b344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Участия в решении германского регулятора не освобождать трубопровод «Северный поток — 2» от положений по обновленной Газовой директивы ЕК не принимала. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии.

К сведению Еврокомиссия принимает принятое сегодня решение по запросу Nord Stream 2 об отступлении от правил Газовой директивы, применяемой к интерконнекторам с третьими странами, завершенным к 23 мая 2019 года. В соответствии с Газовой директивой это решение было принято на национальном уровне, и Еврокомиссия не участвовала в процедуре принятия решения, — цитирует представителя ЕК ТАСС.

При этом Европейская комиссия изучит решение германского регулятора на соответствие европейскому законодательству, как только получит его.

В тот момент, когда службы Еврокомиссии получат это решение, они изучат его в рамках общей обязанности Еврокомиссии следить за тем, чтобы государства-члены правильно выполняли нормы ЕС, — отметил представитель ЕК.

Однако ЕК имеет право потребовать от европейских регуляторов изменить или отменить решения по газопроводам. Представитель организации отметил, что проекты национальных регулирующих органов об освобождении от ответственности представляются на утверждение Европейской комиссии. В свою очередь ЕК может потребовать от регулирующих органов изменить или отменить это решение.

Федеральное сетевое агентство Германии до 24 мая 2020 года должно было вынести окончательное решение о том, распространяются ли на трубопровод «Северный поток — 2» правила обновлённой Газовой директивы Евросоюза.

Позднее оно отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении трубопровода «Северный поток — 2» от правил Газовой директивы Европейского союза.

Как писал NEWS.ru, ранее в США пригрозили Газпрому введением жёстких санкций.