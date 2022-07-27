ЕК не показала подсчёты, подтверждающие прогнозы по экономии газа Politico: Еврокомиссия не ознакомила дипломатов с подсчётами по экономии газа

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия не ознакомила дипломатов с подсчётами, согласно которым страны ЕС смогут сэкономить более 30 млрд кубометров газа. Не исключено, что их никто не проводил, сообщает издание Politico.

Министры энергетики стран Евросоюза 26 июля согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС. Речь идет о сокращении как минимум на 15% по сравнению с показателями за пять последних лет.

В Еврокомиссии уверяют, что сэкономить удастся «намного больше» 30 млрд кубометров и это якобы позволит спокойно пройти среднюю зиму.

Комиссия подсчитала, что мы достигнем сокращения в 30 миллиардов кубометров, но никто не знает и никто не подсчитывал это, — заявил изданию один из дипломатов.

Другой подтвердил, что расчётов, подтверждающих оценку ЕК, не видел. Ещё один дипломат усомнился, что можно чувствовать себя в безопасности в вопросе готовности к зиме, поскольку «комиссия не может предоставить какие-либо показатели».

Ранее стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза согласовали предложенный Еврокомиссией план снижения потребления газа. При этом они договорились о некоторых исключениях для ряда государств. Данная мера будет действовать с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. В мае Еврокомиссия оценит, насколько уместным будет её продление.