ЕК назвала страны, которые столкнутся с экономическим спадом в 2023 году Еврокомиссия: Эстония испытает самый значительный экономический спад в 2023 году

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Ряд государств ЕС столкнутся с экономическим спадом до конца 2023 года, следует из осеннего прогноза Еврокомиссии. Самое значительное снижение показателей фиксируется в Эстонии — 2,6%. За ней следуют Ирландия с результатом 0,9% и Германия, чьи показатели опустятся на 0,3%.

Десять государств ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 году, — сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

В Мальте тем временем прогнозируется прирост ВВП на 4%, в Хорватии — на 2,6%. Швеция же, напротив, столкнется со спадом, который составит 0,5%. В своих прогнозах Еврокомиссия не учитывает антироссийские санкции как факторы, повлиявшие на ухудшение экономического положения стран.

Ранее историк Тарик Сирил Амар заявил, что Германия станет первой европейской страной, которая пострадает от экономических санкций в отношении России. По его словам, из-за негативных прогнозов жители ФРГ разочаровываются в своей политической элите. Они уверены, что власти действуют в иностранных интересах. Немцы также выражают страх по поводу возможной эскалации конфликта на Украине вплоть до открытого противостояния РФ с НАТО, отметил эксперт.