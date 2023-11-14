«Эйфория закончилась»: названа причина волнений Столтенберга из-за СВО Военный эксперт Дандыкин заявил, что в ЕС осознали текущее положение Украины

Волнение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по поводу ситуации в зоне СВО связано с тем, что в Европе начали осознавать текущее положение Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в настоящее время вооруженные силы республики полностью зависят от европейских поставок, так как почти за два года они полностью истратили советские запасы. В то же время оборонно-промышленный комплекс России набирает обороты.

Эйфория после событий осени 2022-го закончилась. Заявления политиков и экс-генсеков НАТО о принятии Украины в НАТО и ЕС — это просто слова. Всякие корейские варианты, вьетнамские варианты. Украину нужно «кормить» оружием, — заявил военный эксперт.

При этом Дандыкин отмечает, что некоторые страны Евросоюза больше не могут отправлять Украине вооружения. Речь идет о странах, ранее состоявших в Организации Варшавского договора и поставлявших Киеву советскую технику. По мнению эксперта, у НАТО также вызывает опасение текущее положение на фронте. Он отметил, что Украина может потерять новые территории, так как российские вооруженные силы активно наступают и набираются опыта.

В НАТО не глупые люди, там понимают, какая ситуация для Украины складывается. Вот и думают, что теперь делать, — подытожил он.

Йенс Столтенберг ранее заявил, что ситуация в зоне конфликта на Украине сложная. По его словам, в настоящее время там продолжаются интенсивные бои, что создает необходимость в продолжении поддержки Киева. Кроме того, он выразил желание обсудить текущую обстановку с министрами обороны стран Евросоюза.