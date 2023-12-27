Эйфелева башня закрылась в связи с забастовкой

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Эйфелева башня в Париже временно приостановила работу из-за забастовки сотрудников, сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальную информацию на сайте достопримечательности. Акция протеста прошла в день 100-летней годовщины со дня смерти создателя башни инженера Гюстава Эйфеля.

Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Вход на площадь открыт и бесплатен для посещения, — говорится в сообщении на сайте.

Сама башня закрыта для посещения туристами. Уточняется, что цель однодневной акции — протест против действий нынешнего руководства компании, управляющей Эйфелевой башней.

Эйфелева башня является символом Парижа и считается самой посещаемой и фотографируемой достопримечательностью в мире, добавляет издание.

Между тем, по данным опроса, проведенного порталом Switch On Business, Эйфелева башня занимает лишь пятую строчку в рейтинге самых популярных мировых достопримечательностей. Башню обогнали дубайский небоскреб Бурдж-Халива, индийский мавзолей Тадж-Махал, Ниагарский водопад и мост через пролив Золотые Ворота в Сан-Франциско. В топ-10 также вошли древний индейский город Мачу-Пикчу, церковь в Барселоне Саграда Фамилия, статуя Свободы в Нью-Йорке, лондонский Биг-Бен и Великая Китайская стена.