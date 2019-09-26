Одна из главных парижских достопримечательностей — Эйфелева башня — погасит свои огни в память об экс-президенте Франции Жаке Шираке. Информацию об этом озвучили в обслуживающей объект компании SETE.
Сегодня с 21:00 (22:00 мск. — News.ru) огни на Эйфелевой башне будут погашены в память о Жаке Шираке, — приводит сообщение
РИА Новости.
С этого же времени на башню будет запрещён вход для посетителей. Это связано с невозможностью обеспечить их безопасность без включенной иллюминации.
Как писал News.ru, власти Парижа распорядились приспустить флаги на всех официальных зданиях в память об экс-президенте Франции Жаке Шираке, который скончался на 87-м году жизни.