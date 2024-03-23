«Ее ненавидели»: повторит ли любовница принца Уильяма судьбу Камиллы

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Камилла неоднозначно высказалась о своем внуке Луи, назвав его «маленьким наказанием»

Британская королева Камилла неоднозначно высказалась о своем внуке Луи, назвав его «маленьким наказанием». Резонансное заявление супруги Карла III вызвало у общественности вопрос, о ком именно она говорит. У Паркер-Боулз есть два внука с таким именем: родной и приемный, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Какие отношения у Камиллы с семьей Карла III и может ли предполагаемая любовница старшего сына короля маркиза Чамли повторить ее судьбу — в материале NEWS.ru.

Что сказала королева Камилла

Пока британский король Карл III борется с раком простаты и проходит курс лечения, некоторые его официальные обязанности выполняет его супруга королева Камилла. 20 марта она посетила административный центр Дуглас на острове Мэн. Этот населенный пункт получил статус города.

Возле здания местного городского совета она пообщалась с собравшимися подданными. Королева познакомилась с 38-летней Рейчел Хьюз, которая пришла с четырехмесячными мальчиками-близнецами Луи и Оливером. Услышав имя первого, королева не удержалась от комментария.

«У меня есть внук Луи. Это маленькое наказание», — сказала Камилла.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Королева Камилла приветствует жителей острова Мэн

Эта фраза, произнесенная в шутку, вызвала неоднозначные реакции у пользователей интернета. Одни решили, что супруга короля Карла имела в виду пятилетнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которого обожают британцы. Мальчик отличается непоседливым характером. Он часто оказывается в центре внимания на светских мероприятиях или спортивных состязаниях. Поскольку мальчик пока не следует правилам этикета королевской семьи, он может корчить рожицы и баловаться.

Букингемский дворец сразу же отреагировал на распространившуюся в Сети двусмысленность. По информации журнала Hello, который сослался на официальное заявление королевской семьи, Камилла имела в виду одного из трех родных внуков 15-летнего Луи Лопеса, рожденного в браке ее дочери Лоры Лопес. У него брат-близнец Гас. 13-летний внук по имени Фредерик появился на свет в семье сына королевы Тома Паркер-Боулза.

Как прошла первая встреча Уильяма и Камиллы

После трагической гибели принцессы Дианы в 1997 году Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз перестали скрывать роман. В августе 2003-го они стали жить вместе в резиденции Кларенс-хаус. 10 февраля 2005 года они объявили о помолвке и 9 апреля расписались.

Первое время после гибели матери сыновья Чарльза не хотели знакомиться с возлюбленной отца. Но летом 1998 года 16-летний принц Уильям без предупреждения зашел в резиденцию Чарльза, Сент-Джеймсский дворец, и впервые встретился с Камиллой лицом к лицу.

Хотя никаких подробностей о встрече не сообщалось в прессе, близкий к королевской семье источник утверждал, что после 30 минут общения с сыном супруга Камилла попросила бокал спиртного. «Мне действительно нужен джин-тоник», — якобы сказала будущая королева.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Королева Камилла на фоне принца Уильяма и принца Гарри, 2005 год

Королевский эксперт Кристофер Уилсон рассказывал Daily Mail, что между Уильямом, Гарри и их мачехой Камиллой очень долго сохранялась дистанция. Уильяму потребовалось очень много времени, чтобы принять новую спутницу жизни своего отца.

Как утверждает британский таблоид Express, ссылаясь на книгу королевского биографа Кэти Николл «Гарри и Уильям», первые несколько лет после смерти принцессы Дианы были особенно трудными для ее детей. В частности, Уильям и его сводная сестра Лора Паркер-Боулз «ужасно поссорились из-за того, кто виноват в их разрушенных семьях», пишет издание. Старший сын короля обвинял Камиллу за причиненную его матери боль.

В итоге Уильям и Камилла хорошо поладили. По сообщениям источников, будущий король считает ее другом и своим доверенным лицом. Поскольку Карл III сейчас проходит лечение, Камилла и Уильям исполняют его обязанности.

Почему Гарри ненавидит мачеху

В отличие от своего старшего брата, принц Гарри часто обижается на Камиллу, пишут западные СМИ. «Он любил королеву Елизавету II. Вероятно, его возмутило, что Камилла получила этот же титул. Он испытывал такие эмоции, потому что ее место должна была занять его мать», — считает королевский эксперт Кинси Шофилд.

По ее мнению, высокое положение королевы Камиллы в семье явно не устраивает Гарри. Сам принц никогда не демонстрировал неприязнь к жене отца на публике.

Фото: imago stock&people /Global Look Press Первое время сыновья Чарльза, учитывая все обстоятельства, не имели никакого интереса встретиться с любимой своего отца

В интервью BBC Гарри признавался, что хорошо относится к мачехе. «Мы с Уильямом очень любим ее. Если честно, она всегда была очень близка со мной и Уильямом. И нет, она не злая мачеха. Должен заявить это прямо сейчас», — говорил он.

Принц также назвал Камиллу «прекрасной женщиной», отметив, что рядом с ней его отец «очень счастлив».

Какие отношения у Камиллы с невестками

Сначала отношения между женой Гарри Меган Маркл и Камиллой были очень теплыми. Говорили, что будущая королева взяла ее под свое крыло, так как невестка только стала членом семьи и не знала всех тонкостей королевского протокола. И для Меган, и для Камиллы браки с принцами стали вторыми: обе ранее были замужем.

Папарацци не раз фотографировали улыбающихся мачеху и жену Гарри в моменты их милого общения. Однако после отъезда младшего сына Карла III из Лондона отношения Маркл и Паркер-Боулз испортились.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press С Кейт Миддлтон у Королевы Камиллы настоящая дружба, несмотря на борьбу титулов.

Камилла хорошо поладила с женой Уильяма Кейт Миддлтон. Эксперты и инсайдеры не раз говорили об «особой связи» между герцогинями. Недавно супруга старшего сына короля сфотографировала Паркер-Боулз, и этот портрет попал на обложку издания Country Life.

Сможет ли Чамли, как и Камилла, стать королевой

39-летнюю Роуз Хэнбери называют в прессе предполагаемой любовницей принца Уильяма. Маркиза Чамли знакома со многими членами королевской семьи: она дружила с дочерью Камиллы и Кейт Миддлтон. Герцогиня перестала общаться с Роуз в 2019 году. По сведениям британских СМИ, это произошло из-за измены Уильяма с маркизой.

Эксперт по британской монархии, автор Telegram-канала «Королевская семья» Арина Лаврентьева считает, что реальные планы Хэнбери непонятны. По ее мнению, Букингемский дворец помешает Уильяму, чтобы он не повторил поступок отца.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Эксперты говорят, что Букингемский дворец не позволит Уильяму пойти по стопам отца.

«Все-таки британцы помнят волнения из-за громкого развода Чарльза и Дианы, а также многолетнюю критику Камиллы. Многие подданные прямо ненавидели ее, отправляли проклятия, кидали разные предметы на территорию дворца, освистывали ее и прочее. Это было черное пятно на репутации монаршего дома. Однако Камилла стойко справилась с этими испытаниями — теперь она королева», — подытожила Лаврентьева.

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