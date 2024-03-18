«Едва удерживаем линию»: украинские военные пожаловались на большие потери Times: военные ВСУ едва способны удерживать оборону на Купянском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины несут большие потери на Купянском направлении, сообщил газете The Times один из украинских солдат с позывным Лемур. По его словам, военнослужащие едва удерживают оборону на данном участке. Как признал Лемур, потери в рядах ВСУ настолько велики, что они не способны вернуть все тела с поля боя.

Ужасно. Мы едва удерживаем линию, не говоря уже о продвижении вперед. Мы теряем так много людей, так много тел, что мы даже не можем вернуть их всех, — рассказал украинский военный.

Ранее постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич призвал ОБСЕ осудить интенсивные обстрелы мирных российских городов со стороны Вооруженных сил Украины. Дипломат обратил внимание, что руководство организации в очередной раз показало свою предвзятость, продолжая «делить людей на сорта».

До этого Министерство обороны России сообщило, что российские войска совершили удар по объекту, где проходило совещание представителей командного состава Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. По данным ведомства, в атаке были задействованы оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.