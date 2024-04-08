«Едет за поддержкой»: политолог объяснил визит Додика в Россию Политолог Гайич: Додик хочет заручиться поддержкой России из-за давления Запада

Фото: kremlin.ru

Милорад Додик

Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик едет в Россию, чтобы заручиться поддержкой, заявил в разговоре с NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. По его словам, политик принял соответствующее решение на фоне давления Запада.

Сейчас идет колоссальное давление на Республику Сербскую и Додика. Оно исходит от верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, выборы которого должны были согласоваться всеми постоянными членами Совета Безопасности, но Россия и Китай были против, — заявил Гайич.

Он отметил, что Босния и Герцеговина, по сути, является протекторатом, а не независимым государством. В то же время Республика Сербская — самая независимая его часть, подчеркнул политолог. Гайич считает, что НАТО пытается «обнулить» ее, так как республика не вписывается в западную политику.

Додик является настоящим союзником России. Он делает единственный логичный шаг — едет в Россию за поддержкой. Весь сербский народ поддерживает эту политику, особенно когда идет колоссальное давление Запада на Сербию и Россию, — заключил собеседник.

Ранее Додик заявил, что приедет на Петербургский международный экономический форум в 2024 году. Он подчеркнул, что планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими официальными лицами РФ.