FT: использование замороженных российских активов подорвет доверие к евро

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Европейский центральный банк предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям ЦБ России для помощи Киеву, пишет Financial Times со ссылкой на источники. В противном случае доверие к евро будет подорвано.

Это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро,... и диверсификации торговли, — говорится в сообщении.

Использование процентных поступлений от замороженных российских активов для поддержки Украины может побудить другие центробанки «отвернуться» от евро. Вероятность появления такого сценария возрастет, если Евросоюз примет это решение в одностороннем порядке, без одобрения стран G7.

Ранее западные СМИ писали, что, по мнению юристов ЕС, законы сообщества позволяют инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Украине. При этом они делают оговорку, что сначала следует установить точный размер активов, которые принадлежат Центробанку РФ, а также других российских заблокированных средств.

Глава правительства Бельгии Александер Де Кроо заявил, что страна получила примерно €200 млн дохода с замороженных российских активов и намерена использовать эти средства для помощи Украине.