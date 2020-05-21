EasyJet возобновит полёты с 15 июня

https://static.news.ru/photo/be7935b0-9b3c-11ea-aa7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Британский лоукостер EasyJet с 15 июня возобновит выполнение «маленького числа» рейсов. Первоначально полётная сетка будет состоять в основном из внутренних рейсов в Великобритании и Франции.

Гендиректор авиаперевозчика Йохан Лундгрен заявил, что возвращение к деятельности представляет собой небольшие и тщательно спланированные шаги. Он пообещал, что сотрудники компании будут внимательно следить за ситуацией в Европе и обеспечивать эффективную работу и обслуживание клиентов.

Некоторое время возможность перекуса на борту самолётов предоставляться не будет. Все пассажиры, бортпроводники и наземный персонал должны будут носить маски.

В марте из-за вызванных пандемией коронавируса ограничений на передвижение все 334 самолёта EasyJet перестали летать. До коронакризиса авиакомпания ежедневно выполняла более 2000 рейсов, отмечает CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что хакеры получили доступ к личным данным 9 млн клиентов лоукостера. В EasyJet рассказали, что доказательств использования украденной информации обнаружено не было.