ЕАЭС одобрил план борьбы с COVID-19 и поддержки экономики

https://static.news.ru/photo/adb2ea24-7b29-11ea-97f1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мясникович и Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Евразийский межправительственный совет во время совещания принял пакет документов, направленных на поддержку экономики и борьбу с коронавирусом нового типа (COVID-19), одобренных во время внеочередных заседаний Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Полагаем что эти две задачи — борьба с инфекцией и поддержка экономики — в этих условиях чрезвычайно важны и должны решаться в комплексе, — приводит ТАСС слова глава коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.

Экспорт из стран ЕАЭС гречи, ржи, риса, семян подсолнечника и ряда других продуктов теперь под запретом. Такое решение приняла коллегия ЕЭК в конце марта 2020 года.

В ЕЭК считают, что эта мера позволит избежать дефицита в случае обострения санитарно-эпидемиологической обстановки. Запрет будет действовать до 30 июня 2020-го.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство сельского хозяйства фиксирует существенное снижение цен производителей на основные овощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным ведомства, на 8 апреля больше всего уменьшилась стоимость белокочанной капусты — на 3,6%, до 13,67 рубля за килограмм (без НДС).

Цены на огурцы снизились на 26,5%, до 67,99 рубля, репчатого лука — на 22,6%, до 14 рублей за килограмм. Также меньше стала стоимость моркови на 15,2%, до 14,2 рубля, и томатов — на 7,3%, до 122,49 рубля за килограмм.