Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему на основе нового парламентского большинства сформировать кабинет министров. Как объявил пресс-секретарь главы государства Джованни Грассо, подавший в отставку премьер-министр приглашён в президентский Квиринальский дворец 29 августа.
Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла пригласил доктора, адвоката Джузеппе Конте завтра в 9:30 (10:30 мск. — News.ru), — цитирует Грассо ТАСС.
В ходе консультаций президента Италии с политическими партиями две организации — Движение «Пять звёзд» и Демократическая партия — сообщили о договорённости сформировать новое парламентское большинство, которое поддержит правительство во главе с Джузеппе Конте.