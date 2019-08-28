https://static.news.ru/photo/76781f24-c9c3-11e9-9d72-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Vincenzo Livieri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему на основе нового парламентского большинства сформировать кабинет министров. Как объявил пресс-секретарь главы государства Джованни Грассо, подавший в отставку премьер-министр приглашён в президентский Квиринальский дворец 29 августа.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла пригласил доктора, адвоката Джузеппе Конте завтра в 9:30 (10:30 мск. — News.ru), — цитирует Грассо ТАСС .

В ходе консультаций президента Италии с политическими партиями две организации — Движение «Пять звёзд» и Демократическая партия — сообщили о договорённости сформировать новое парламентское большинство, которое поддержит правительство во главе с Джузеппе Конте.

Как писал News.ru, 20 августа Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте. Их беседа длилась около 15 минут. После этого итальянский президент дал время политическим партиям на переговоры о создании нового большинства в парламенте.