«Джунгли есть везде»: Боррель извинился за сравнение Европы с садом Боррель отказался считать расистским сравнение Европы с «садом» и мира — с «джунглями»

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Жозеп Боррель

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель извинился за свои слова о том, что Европа является «садом», а весь остальной мир — «джунглями, жители которых могут совершить вторжение в сад, если не поддерживать диалог». Еврочиновника раскритиковал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, который назвал такое высказывание «расистским». Комментарий Борреля по этому поводу опубликованы на сайте ЕС.

Моя ссылка на «джунгли» не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, «джунгли» есть везде, в том числе и сегодня на Украине, — говорится в сообщении.

Боррель принес извинения тем, кто понял его фразу как проявление «колониального европоцентризма». Дипломат отметил, что Запад действительно иногда нарушал международное право.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ. По словам главы внешнеполитической службы ЕС, западные страны «тоже не блефуют», говоря о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.