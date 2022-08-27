Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США

Фото: Jay Shaw Baker/Global Look Press

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции в США, сообщается в пресс-релизе WikiLeaks. Ассанж оспорит решение окружного судьи Ванессы Берайцер от 4 января и представит новые доказательства. Ответчиками в суде выступят Правительство США и глава МВД Соединенного Королевства Прити Патель.

Усовершенствованные основания для апелляции в отношении Государственного секретаря Министерства внутренних дел (SSHD) включают доводы о том, что министр внутренних дел Прити Патель допустила ошибку в своем решении утвердить приказ об экстрадиции по причине специализации и потому, что сам запрос нарушает статью 4 Договора об экстрадиции между США и Великобританией, — говорится в тексте релиза.

Отмечается, что в новом иске будут приведены «значимые доказательства, которые появились после проведения заседания 4 января 2021 года».

Жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж заявила, что уголовное преследование властями США её мужа — «преступно» по своему характеру.

После вынесения последнего решения появились неопровержимые доказательства того, что уголовное преследование моего мужа Соединенными Штатами является преступным злоупотреблением. Судьи Высокого суда теперь решат, будет ли Джулиану предоставлена возможность передать дело против Соединенных Штатов на рассмотрение открытого суда и в полном объеме в апелляционном порядке, — заявила Стелла Ассанж.

Ранее основатель музыкального коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что правительство США может пойти на убийство основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом Уотерс сообщил во время выступления на митинге в Вашингтоне.