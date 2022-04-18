Джонсону предрекли поражение на выборах из-за любви к вечеринкам

Консервативная партия Великобритания может проиграть выборы из-за незаконной вечеринки её лидера Бориса Джонсона, сообщила глава Центра британских исследований РАН Елена Ананьева. Его рейтинг снижается с мая 2020 года, а скандал во время локдауна стал ещё одним поводом, рассказала она в разговоре с «360».

Проблема заключается в том, что Джонсон лгал парламенту, когда говорил о том, что никаких нарушений не было и в вечеринках-то он практически не участвовал. Полицейское расследование показало, что участвовал и должен быть за это наказан, — сказала Ананьева.

Консервативная партия сейчас набирает по опросам 32% голосов, а лейбористы — 38%.

Ранее британская полиция решила оштрафовать премьер-министра Бориса Джонсона и министра финансов Риши Сунака за посещение вечеринки на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году. В Сети появлялась фотография с мероприятия, на которой изображены глава кабмина с супругой, сидящие за столом недалеко от барной стойки.

Они не соблюдали социальную дистанцию и прочие меры безопасности на фоне распространения COVID-19. Глава оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что эти штрафы показывают, как Джонсон и Сунак обманывали британских граждан.