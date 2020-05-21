Джонсона не станут привлекать к ответственности за связь с американкой

https://static.news.ru/photo/904f25d8-9b5e-11ea-a4e2-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не грозит уголовное преследование после обвинений в неправомерных действиях из-за связи с предпринимательницей из США Дженнифер Аркури.

При этом Лондонская ассамблея продолжит изучать отношения политика с американкой и то, как он вёл себя, будучи мэром Лондона, передаёт Reuters.

Решение не привлекать Джонсона к ответственности прокомментировал его пресс-секретарь. По его словам, жалоба на премьера была политически мотивированной, а обвинения — ложными и необоснованными.

Независимая проверка, проведённая Правительственным агентством внутреннего аудита, также показала, что претензии Лейбористской партии были ложными, — добавил представитель Джонсона.

Аркури была включена в состав деловых делегаций Британии в Израиль, Малайзию, Сингапур и США, несмотря на несоответствие её компаний требованиям. Сам премьер, комментируя скандал, заявлял, что обвинения в превышении должностных полномочий против него были сделаны «с высокой тщательностью», писал NEWS.ru.