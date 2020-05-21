Джонсона не станут привлекать к ответственности за связь с американкой

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не грозит уголовное преследование после обвинений в неправомерных действиях из-за связи с предпринимательницей из США Дженнифер Аркури.
При этом Лондонская ассамблея продолжит изучать отношения политика с американкой и то, как он вёл себя, будучи мэром Лондона,
Решение не привлекать Джонсона к ответственности
Независимая проверка, проведённая Правительственным агентством внутреннего аудита, также показала, что претензии Лейбористской партии были ложными, — добавил представитель Джонсона.
Аркури была включена в состав деловых делегаций Британии в Израиль, Малайзию, Сингапур и США, несмотря на несоответствие её компаний требованиям. Сам премьер, комментируя скандал, заявлял, что обвинения в превышении должностных полномочий против него были сделаны «с высокой тщательностью», писал NEWS.ru.
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