Джонсон выступил против переписывания истории Британии

https://static.news.ru/photo/c781ff82-aee4-11ea-aaf6-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Tim Ireland/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал принимать историю страны во всей её сложности и не пытаться переписывать её. Такое заявление он сделал на фоне акций протеста, участники которых пытались нанести ущерб памятникам.

Он подчеркнул, что если общество начнёт «подчищать» прошлое, чтобы вымарать из истории «всех тех лиц, чьи взгляды противоречат нашим», это станет великой ложью и искажением действительности. Джонсон также назвал «достойными сожаления» попытки демонстрантов нанести ущерб монументу экс-главе британского правительства Уинстону Черчиллю, его даже пришлось обнести фанерными щитами, чтобы помешать вандалам.

Политик пообещал, что «до последнего вздоха будет сопротивляться» переносу памятника с площади Парламента, передаёт «Интерфакс». Вместе с тем британские СМИ припомнили Черчиллю его расистские и антисемитские высказывания, а также обвинили его в том, что его политика способствовала голоду в Индии в 1943 году, который унёс жизни более 2 млн человек.

Волна протестов прокатилась по всему миру после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался от удушья во время задержания полицией из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал так дольше семи минут. Основные протесты проходят в Соединённых Штатах, они сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Есть погибшие.

Причастные к смерти Флойда стражи правопорядка были отстранены от работы и задержаны. Началось расследование. Однако это не помогло снизить градус напряжённости в обществе.

На Европейском континенте акции протестов в поддержку движения Black Lives Matter проходят в Великобритании, Франции, Швеции, Австралии, Италии и Испании.

Ранее NEWS.ru писал, что в британском Бристоле демонстранты повалили и выбросили в реку памятник английскому филантропу и меценату Эдварду Кольстону, жившему в XVII–XVIII веках. Значительную часть своего состояния он нажил на работорговле.

В свою очередь Джонсон уже заявлял, что в Великобритании достигнут большой прогресс в борьбе с расизмом. Политик также высказал мнение, что сейчас акции устраивают экстремисты, которые не собираются бороться за права людей.