https://static.news.ru/photo/d6d7a9fc-dfc6-11e9-ac5d-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если будет необходимо, Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения. Об этом предупредил премьер Соединённого Королевства Борис Джонсон, выступая перед парламентариями.

Я хочу, чтобы Brexit был осуществлён, и народ хочет, чтобы мы вышли 31 октября <...> Я надеюсь, что мы выйдем с соглашением, но если будет необходимо, то мы просто выйдем, — цитирует Джонсона РИА Новости .

По мнению политика, британский парламент «парализован» из-за того, что многие «просто не хотят Brexit».

Также Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его кабинету министров, отметив. Что у парламентариев для этого «есть время до конца сегодняшнего дня».

Давайте же! — добавил британский премьер.

Как писал News.ru, выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября и, по словам премьера, перенесён не будет.

Джонсон выступает за реализацию сценария no deal — «без сделки», то есть без заключения соглашения о дальнейшем взаимодействии с ЕС. В парламенте страны такой подход не разделяет не только оппозиция, но и однопартийцы премьера — консерваторы.