Если будет необходимо, Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения. Об этом предупредил премьер Соединённого Королевства Борис Джонсон, выступая перед парламентариями.
Я хочу, чтобы Brexit был осуществлён, и народ хочет, чтобы мы вышли 31 октября <...> Я надеюсь, что мы выйдем с соглашением, но если будет необходимо, то мы просто выйдем, — цитирует Джонсона РИА Новости.
По мнению политика, британский парламент «парализован» из-за того, что многие «просто не хотят Brexit».
Также Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его кабинету министров, отметив. Что у парламентариев для этого «есть время до конца сегодняшнего дня».
Давайте же! — добавил британский премьер.
Как писал News.ru, выход Великобритании из ЕС назначен на 31 октября и, по словам премьера, перенесён не будет.
Джонсон выступает за реализацию сценария no deal — «без сделки», то есть без заключения соглашения о дальнейшем взаимодействии с ЕС. В парламенте страны такой подход не разделяет не только оппозиция, но и однопартийцы премьера — консерваторы.