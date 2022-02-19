Джонсон: вторжение России на Украину в определённом смысле уже началось

План вторжения России на Украину в определённом смысле уже начал реализовываться. Такое заявление в интервью BBC сделал британский премьер-министр Борис Джонсон. Он также сообщил о том, что в Донбассе происходят «провокации», о которых раньше сообщали в США и Великобритании.

Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все свидетельства указывают на то, что план в определённом смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали, — сказал премьер.

Джонсон также считает, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. Он отметил высокую вероятность вторжения РФ на Украину, однако подчеркнул, что произойти это может не только в районе Донбасса.

По его мнению, есть «достаточно высокая вероятность» вторжения Вооружённых сил РФ на Украину, причём произойти это может не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу. Целью такого манёвра станет окружение Киева. При этом Джонсон допустил, что в результате подобных действий пострадают не только украинцы, но и россияне.

Согласно данным Народной милиции ЛНР, украинская сторона за последние сутки нарушила режим прекращения огня 49 раз. Обстрелам подверглись 26 населённых пунктов республики. При этом ВСУ активно применялось вооружение, запрещённое Минскими соглашениями.

В ДНР, в свою очередь, заявили, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в республику. Несмотря на заявления Киева о мирных намерениях, украинские войска ведут обстрелы круглосуточно. За последние сутки территория ДНР подвергалась им 82 раза.