https://static.news.ru/photo/15798078-e2b9-11e9-b4e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обвинения в превышении должностных полномочий против него были сделаны «с высокой тщательностью». При этом политик отказался делать какие-либо заявления по поводу его связи с американской моделью и бизнесменом Дженнифер Аркури.

Джонсон подчеркнул, что гордится своей деятельностью на посту мэра Лондона. При этом он раскритиковал нынешнего столичного градоначальника Садика Хана. По мнению Джонсона, лейборист мог бы потратить больше средств на полицию, чем на СМИ, торгующие такими скандалами.

Британский премьер уточнил, что кто-то в его окружении хочет повысить напряжённость в правительстве, используя ситуацию с Аркури, передаёт BBC .

Ранее News.ru писал, что британские оппозиционные партии могут запустить в отношении Джонсона редкую для страны процедуру импичмента. Подобный сценарий политики обсуждали 26 сентября.