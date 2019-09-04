https://static.news.ru/photo/794698d4-cf4a-11e9-9608-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: 韩岩/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что внёс на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов.

Палата общин не оставила иного выхода, кроме как позволить народу решить, кого он хочет видеть премьер-министром, — сказал политик, выступая в нижней палате британского законодательного органа.

Он считает, что выборы целесообразно провести 15 октября. Таким образом он отреагировал на состоявшееся до этого голосование, во время которого депутаты проголосовали за новую отсрочку Brexit.

Как ранее писал News.ru, Палата общин британского парламента приняла законопроект об отсрочке выхода страны из ЕС ко второму чтению. В ходе голосования 329 депутатов высказались за то, чтобы перенести Brexit на три месяца вперёд. 300 депутатов проголосовали против этого. Сейчас выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 октября.