https://static.news.ru/photo/e9a13b56-6a0f-11ea-aef7-fa163e6e4271_660.jpg Фото: © MFA Russia Press Service/Global Look Press

Великобритания способна преодолеть вспышку коронавируса в ближайшие три месяца. Такое мнение высказал премьер-министр королевства Борис Джонсон.

Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, — заявил политик на ежедневной пресс-конференции по коронавирусу, которая проходит на Даунинг-стрит.

По его словам, это произойдёт, если граждане будут соблюдаться принятые руководством страны правила, передаёт «Интерфакс».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая. На сегодняшний день ей заразились более 219 тысяч человек по всему миру, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь.

NEWS.ru писал, что российский премьер Михаил Мишустин призвал граждан страны минимизировать поездки за рубеж из-за пандемии коронавируса.