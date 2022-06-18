Джонсон: в мире появляется усталость от темы Украины

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон на встрече с Владимиром Зеленским

В мире появляется небольшая усталость от украинской темы, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News. Он добавил, что политикам важно продолжать поездки в Киев в нынешнее напряженное время.

Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от Украины, — сказал Джонсон.

Кроме того, глава британского кабмина отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву.

Сутками ранее премьер Джонсон провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства страны для обсуждения поставок ей тяжелого вооружения и систем ПВО. Британский лидер позже выложил в соцсетях фото с украинским коллегой.