Джонсон: Украине будет достаточно истребителей времен Второй мировой войны

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Супермарин Spitfire — британский истребитель времён Второй мировой войны

Военно-воздушным силам Украины необходимо предоставить как можно больше летательных средств для подавления атак со стороны России, заявил в эфире CNN бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, для уничтожения беспилотников Киеву будет достаточно и британских самолетов Spitfire, которые использовались во времена Второй мировой войны. Джонсон выразил сожаление, что их больше не выпускают.

Британия уже передала Украине более современное артиллерийское вооружение, но, честно говоря, нам бы стоило передать им не только вертолеты, но и самолеты, которые могут летать достаточно быстро, чтобы уничтожать дроны. Для этого не нужны современные образцы — украинцам будет достаточно и истребителей Spitfire, жаль, что мы их больше не производим, — сказал экс-премьер.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ближайшее время Великобритания завершит поставку на Украину порядка одной тысячи зенитных ракет. Там отметили, что Лондон передаст Киеву пусковые установки и ракеты, способные сбивать цели в воздухе, в том числе БПЛА и крылатые ракеты.

До этого пресс-служба канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака сообщила, что Великобритания передаст украинским военным 12 тысяч спальных комплектов для зимы, а также 150 палаток с обогревом.

Кроме того, британская газета The Times написала, что Украине необходимо передать передовые истребители, так как у страны заканчиваются средства противовоздушной обороны. Автор материала считает, что это позволит противодействовать новому подходу России к ведению сражений в воздухе. Издание напомнило про возможность отправки Киеву американских истребителей F-16.