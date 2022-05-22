Джонсон нашел способ сохранить свой пост Джонсон решил уволить секретаря правительства, чтобы сохранить свой пост

Борис Джонсон / Фото Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер Великобритании Борис Джонсон планирует уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса, чтобы сохранить премьерское кресло за собой на фоне длящегося скандала из-за вечеринок во время карантина, пишет газета Guardian. Полицией уже было выписано свыше 120 штрафов за нарушение эпидемиологических мер в правительстве.

Высокопоставленные чиновники готовятся к тому, что Кейс будет настолько резко раскритикован, что ему либо придется подать в отставку, либо быть уволенным Джонсоном, чтобы Джонсон мог сказать, что он действовал решительно и уяснил урок, — говорится в сообщении.

На минувшей неделе в полиции Лондона объявили о завершении расследования громкого дела о нарушении антиковидных правил в правительственных зданиях в 2020 и 2021 годах. В это время в стране действовал жёсткий карантин. Всего полицией были выписаны 126 штрафов. При этом сам Джонсон, кроме выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Благодаря этому, по мнению экспертов, премьер смог пережить новый политический скандал, угрожающий его карьере.

Однако британская общественность находится в ожидании публикации доклада по итогам внутреннего расследования, его проводила старшая госслужащая Сью Грей.

Согласно информации от источников издания, в докладе вину возложат на секретаря британского кабмина Саймона Кейса за то, что он разрешил употреблять алкоголь на работе и закрывал глаза на вечеринки во время карантина.

Один из чиновников Уайтхолла, который знаком с текстом доклада, сообщил, что он будет ещё более дискредитирующим для Джонсона, чем штраф, который полиция выписала ему в апреле за вечеринку в честь дня рождения, так как по документу очевидно, что он лично участвовал и в других мероприятиях, однако оштрафован за это не был.

Ранее британская полиция решила оштрафовать премьер-министра Бориса Джонсона и министра финансов Риши Сунака за посещение вечеринки на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году. В Сети появились фотографии с мероприятия, на которых изображены глава кабмина с супругой, сидящие за столом недалеко от барной стойки.