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Джонсон рассказал полиции об участии в вечеринках на Даунинг-стрит

Борис Джонсон ответил на вопросы полиции о вечеринках на Даунинг-стрит
04:43, 19 февраля 2022
Джонсон рассказал полиции об участии в вечеринках на Даунинг-стрит Борис Джонсон Фото: globallookpress
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопросы полиции Лондона на тему вечеринок, проводимых в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит во время локдауна. Об этом сообщает телеканал Sky News. Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что полиция начнёт связываться с людьми, которые могли участвовать в этих вечеринках.

Представитель британского премьер-министра сообщил телеканалу, что Джонсон вернул документ, который содержал вопросы от правоохранителей. Премьер-министру отводилось на ответы семь дней. Он получил их в прошлую пятницу 11 февраля.

Ранее британский таблоид The Mirror опубликовал разоблачительную статью о «винных вечеринках» на Даунинг-стрит, в которых принимал участие Борис Джонсон. По данным издания, премьер регулярно посещал эти увеселительные мероприятия, когда вся страна переживала локдаун.

После этого была инициирована внутренняя проверка, которая показала, что некоторые «собрания» на Даунинг-стрит проводились в нарушение действовавших санитарных правил. Джонсон отказался уходить в отставку и призвал дождаться результатов расследования.

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