Джонсон рассказал о системе отслеживания контактировавших с заражёнными

https://static.news.ru/photo/c0066a1a-9a92-11ea-b4dd-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Программа по отслеживанию лиц, подозреваемых в контактах со давшими положительные тесты на коронавирус, будет внедрена в Великобритании к 1 июня. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Политик уточнил, что к началу лета кабмин наберёт 25 тысяч человек, которые будут следить за перемещениями других людей. По мнению Джонсона, это будет непревзойдённая операция, передаёт Reuters.

В ходе общения с членами парламента британский премьер сообщил, что от коронавируса в стране умерли 312 работников Национальной системы здравоохранения Англии и домов престарелых.

NEWS.ru писал, что Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании выделило дополнительные £93 млн для ускорения открытия центра по борьбе с коронавирусом.