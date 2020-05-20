Европа

Джонсон рассказал о системе отслеживания контактировавших с заражёнными

15:01, 20 мая 2020
Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Программа по отслеживанию лиц, подозреваемых в контактах со давшими положительные тесты на коронавирус, будет внедрена в Великобритании к 1 июня. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. 

Политик уточнил, что к началу лета кабмин наберёт 25 тысяч человек, которые будут следить за перемещениями других людей. По мнению Джонсона, это будет непревзойдённая операция, передаёт Reuters.

В ходе общения с членами парламента британский премьер сообщил, что от коронавируса в стране умерли 312 работников Национальной системы здравоохранения Англии и домов престарелых.

NEWS.ru писал, что Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании выделило дополнительные £93 млн для ускорения открытия центра по борьбе с коронавирусом.

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